До Нового года остались считанные дни. Керчь в предвкушении праздника с каждым днем становится ярче и наряднее: улицы города облачаются не только в снег, но также в красочные гирлянды и мерцающие огоньки. Так приятно ощущать эту волшебную атмосферу приближающегося праздника!

Свой вклад делают и общественные заведения города. Например, кофейня «Кофеёк» уже разукрасила свой интерьер и экстерьер в праздничные краски.

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Веточки живой сосны, тематические свечи, украшенные палочками корицы, снежинки, подделки из шишек и большой надувной белый медведь — все это делает атмосферу заведения неповторимой, уютной и праздничной.

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Непременно позвольте себе отвлечься от повседневных забот и насладитесь чашечкой тёплого какао или горячего кофе в новогодней обстановке кафе «Кофеёк». Ведь так приятно ощущать эту волшебную атмосферу приближающегося праздника!

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