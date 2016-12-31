Президент России Владимир Путин обратился ко всем россиянам с экранов телевизоров в Новогоднюю ночь.

Он отметил, что 2016 год был сложным для России, но это лишь пробудило народ, сплотило его и заставило поверить в себя, свои силы и страну.

Также Президент поблагодарил россиян за победы, за заботу о России, за понимание и доверие.

Владимир Владимирович вспомнил и поздравил тех, кто сейчас не с родными, а далеко заграницей, обеспечивает безопасность России, кто работает в больницах, на предприятиях, ведет поезд и самолет, всех кто выполняет свой долг.

«Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и добрые намерения. Пусть в каждом доме царят радость и любовь. Пусть становятся краше и привлекательнее дорогие сердцу улицы, города и поселки. Мира и процветания нашей общей Великой Родине – России! Счастья Вами благополучия! С праздником! С Новым 2017 годом!», — пожелал Президент.

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