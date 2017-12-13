Новогоднее убранство Керчи контролирует Администрация

Отсутствие настоящей зимней погоды не мешает Керчи готовится к новому году. Предпраздничная атмосфера начинает понемногу пробираться в наш город – практически везде установлены городские ёлки, многие улицы украшены праздничными гирляндами, магазины и рестораны тоже стараются привлечь внимание новогодней символикой.

Керченские власти контролируют подготовку города к Новому году, а также наблюдает за тем, как готовятся к зимним праздникам предприниматели – украшаются ли витрины, фасады магазинов и прилегающие территории.

Читайте: В Молодежном парке появились «места для поцелуев»

Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook замглавы Администрации Керчи Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ, предприятиям торговли и сферы услуг рекомендовали при организации праздничного оформления витрин, входных групп, а также прилегающих территорий применять элементы оформления с новогодней и рождественской символикой.

Читайте: План мероприятий Керчи на новогодние праздники 2018

Специалисты управления экономического развития ежедневно проверяют исполнение рекомендаций – центральные улицы города Ленина, Пирогова, Самойленко, Шлагбаумская уже напоминают горожанам о приближающихся праздниках. В целом, по словам Дилявера МЕЛЬГАЗИЕВА большинство магазинов и торговых центров Керчи продолжают украшать свои объекты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

