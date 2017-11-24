Новогодние почтовые открытки: Дед мороз едет в Крым по Керченскому мосту

Рисунок школьницы из города Саки, на котором изображён Дед Мороз, мчащийся на тройке по Крымскому мосту, признали лучшим в конкурсе «Моя новогодняя открытка». Об этом сообщили в Министерстве образования, науки и молодёжи Крыма.

Конкурс проводили с 23 октября по 15 ноября. За это время организаторам прислали более 900 работ их всех уголков Крыма. По оценкам жюри в конкурсе победили три школьницы, первое место заняла Анастасия Гуцало, ученица Сакской гимназии №1. Девочка изобразила Деда мороза, мчащегося по Керченскому мосту, со строчками: «Мороза видно за версту, спешит по Крымскому мосту!».

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Теперь новогоднего волшебника, а также рисунки ещё двоих победительниц будет увидеть на почтовых карточках, их ФГУП «Почта Крыма» выпустит специальным тиражом.

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