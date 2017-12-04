Новогодние скидки, на эксклюзивные коллекции мебели!!!

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Мебельный салон «ПАЛЛАДА» Ваш неповторимый стиль!



Как нас НАЙТИ:

Мебельный салон «ПАЛЛАДА»

г.Керчь, ул. Марата 2, ост. Куор , тел.+7 36561 28279 , +79891676852

У нас вы можете приобрести Мягкую мебель, офисную ,классические и современные спальни, кухни под заказ классического и современного дизайна, гостиные, КАМИНЫ , мебель малых форм, прихожие классического и современного дизайна, все это в нашем салоне в наличии и под заказ.

Доставка , сборка, гарантия качества!

P.S при заказе товара от 50000 тыс.руб. действует скидка 10%, условия уточнять у консультантов (до 31 декабря)

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