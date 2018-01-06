Новогодний концерт от творческих коллективов Керчи

На городской площади 5 января состоялся новогодний концерт творческих коллективов городского Центра культуры и досуга им. Ю.Богатикова.

Керчан и гостей города с Новым Годом и наступающим Рождеством Христовым поздравили танцевальные коллективы «Фантазия», «Триумф», «Варирач», вокальные группы «Любава», «Мелодия», «Севги», солисты Инна НАЗАРЕНКО и Людмила МИХАЙЛОВСКАЯ.

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Спасибо всем коллективам и солистам за новогоднее настроение.

Фото: Леонид ПАНИН

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