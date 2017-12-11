Новогодний МЕГА-РОЗЫГРЫШ от КерчьИНФО

Редакция сайта КерчьИНФО запускает Новогодний МЕГА-РОЗЫГРЫШ подарков на общую сумму 25 000 рублей от наших друзей и партнеров.
На кону:
Чтобы принять участие в розыгрыше призов, необходимо выполнить 3 условия:
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Сделать репост закрепленной записи с розыгрышем на свою стену
Сохранить репост до окончания розыгрыша
Победителей нашего МЕГА-розыгрыша мы определим при помощи специального сервиса 25 декабря. Вручение призов будет проходить с 26 по 28 декабря включительно в праздничной обстановке возле нашей редакции. Всем удачи и хорошего настроения!
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