В керченском центре реабилитации детей и молодежи прошел новогодний утренник.

Для керченских детей и молодежи с функциональными ограничениями устроили новогодний праздник. На мероприятии присутствующих разнообразными конкурсами развлекали Дед Мороз и Снегурочка, а юные участники с удовольствием читали новогодние стишки, все водили хороводы, состязались в ловкости и пели песни.

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Никто не ушел с пустыми руками: каждому достался вкусный подарок, море улыбок и хорошее настроение на весь грядущий год.

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