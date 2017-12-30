Новогодний сюрприз от КерчьИНФО

В преддверии Нового года редакция сайта КЕРЧЬ ИНФО подготовила праздничный сюрприз своим читателям.



Праздник Нового года – день, наполненный волшебством, чудесами и семейным теплом. В Новый год принято желать счастья, здоровья и исполнения желаний.

Мы не смогли остаться в стороне и решили записать свое видеопоздравление для керчан, а компанию нам составили наши друзья – известные и не очень жители города.

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Уже заинтригованы? Тогда смотрите новогоднюю видеооткрытку от КЕРЧЬ ИНФО и делитесь ею с друзьями! Создадим новогоднее настроение вместе!

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