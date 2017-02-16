Новости Керченского моста сегодня 16 февраля

Строительство Керченского моста продолжается, несмотря на погодные условия. На сегодня в Керченском проливе образовался ледяной затор из-за дрейфа льда из Азовского моря. Многих интересует, насколько лед может повредить технологический мост или затормозить строительство моста в Крым?

На данный момент ситуация стабильная: в районе строительства Керченского моста по фарватеру Керчь-Еникальского канала лед практически отсутствует. Но в случае ухудшения ситуации в Керченский пролив отправят суда ледового класса.

Журналисты сайта KerchINFO.com побывали на смотровой площадке Керченского моста и убедились, что работа не останавливается. Тысячи работников трудятся на «стройке века» с утра до поздней ночи, не жалея сил. Каждый занимается своим делом, реализовывая поставленную задачу.

Фото со строительства Керченского моста 16 февраля

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





