Новости Керчи: главное за неделю

На прошлой недели в городе произошел ряд событий, происшествий и мероприятий. На протяжении всего периода с 21 по 27 августа редакция сайта KerchINFO.com информировала читателей ресурса об актуальных городских новостях.

Так, наиболее интересным информационным поводом остается «Стройка века». На этой недели новости о строительстве Керченского моста пользовались большой популярностью среди читателей, поскольку приблизился момент транспортировки арки на фарватерные опоры.

Так, резонанс вызвал материал онлайн-трансляции этого процесса, который продолжает вести сайте KerchINFO.com. Транспортировка арки началась 27 августа около 22:00.

Тем временем под Керчью продолжается возведение автомобильных и железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив.

Повергла в шок на прошлой неделе и новость о пришествии в Керченском проливе. Делом занимается следственный комитет.

Не без внимания осталось и ночное происшествие в керченском районе Аршинцево. В многоэтажке загорелась проводка.

Также вам будут интересны следующие новости минувшей недели: в Керчи снимают кино, Как строительство транспортных подходов к Керченскому мосту повлияет на инфраструктуру города?, План мероприятий на День города в Керчи 2017.

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