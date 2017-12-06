Новости от керченского Горгаза

Начальник Керченского управления по эксплуатации газового хозяйства Владислав ХРИСТОФОРОВ в очередной раз собрал представителей СМИ, с целью информирования населения о смене тарифов на замену газовых счетчиков и поставку сжиженного газа.

В конце ноября в Керчи прошел выездной прием министров Республики Крым. Многие керчане утверждали, что в Керчи нет поставок сжиженного газа. Выяснилось, что это не совсем так:

«У нас в Керчи нет абонентов службы сжиженного газа «Крымгазсетей». Но в случае необходимости его поставки, жители города могут подать заявки через аварийно-диспетчерскую службу по телефонам 6-34-31, 6-83-95. Потом наши специалисты передадут ее в соответствующую службу, которая будет обрабатывать заявку», – пояснил Владислав ХРИСТОФОРОВ.

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На сегодняшней пресс-конференции актуальными вопросами стали порядок заполнения договора с предприятием, перерасчет оплаты за установку газового счетчика после снижения тарифа, работа аварийной службы горгаза, а также, вопросы технического обслуживания.

Сегодня многие задают вопросы о том, какое именно оборудование входит в список договора о техническом обслуживании с ГУП РК «Крымгазсети»:

«Это касается только непосредственно системы газоснабжения. Если у абонента стоит котел на отопление – это система теплоснабжения. Мы этой системы не касаемся. Только печка, колонка и подвод к котлу», – сообщил Владислав Владимирович.

Также, важным является тот факт, если у абонента имеется договор о техническом обслуживании оборудования с магазином или любой другой частной организацией, то это оборудование не будут вносить в договор на техобслуживание с ГУП РК «Крымгазсети». Таким образом, платить за услуги горгаза абонент будут меньше.



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