Новости строительства Керченского моста в мае (ФОТО)

Строительство Керченского моста не прекращается ни на минуту. Мостостроители прилагают все усилия, дабы закончить мост вовремя. KerchINFO.com представляет вам отчет о работах, проводимых сейчас.

Начат монтаж серпов автодорожной арки, на стройке собран третий мощный кран и собирается четвертый, работа идет даже в праздники.

Подтвердилась забивка свай 243Ж. Кроме того, началась забивка свай 258АД, готово свайное поле 254АД. Также, складывается впечатление, что готово свайное поле 48-ой АД. Армокаркас 252-ой уже отчетливо виден. И кипят работы на сводах а/д арки.

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КерчьИНФО напоминает, что Керченский мост возведен уже более, чем на половину, а в декабре 2018 года, судя по фото, по мосту в Крым начнут ездить автомобили с материковой части России.

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