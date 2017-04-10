Новые фото строительства Керченского моста

За строительством Керченского моста продолжают следить тысячи людей. Стройка века интересует всех: патриотов, хейтеров и даже зевак, которым обычно ничего не интересно. Редакция KerchINFO.com продолжает радовать своих читателей свежими фотографиями с возведения моста в Крым.

Керченский мост – самый длинный в России. Его протяжённость составляет 19 км. Строительство началось в феврале 2016 года, движение автомобилей будет запущено в декабре 2018 года, поездов – в 2019 году. За текущий период более чем наполовину выполнены свайные работы. На глубину от 12 до 90 м погружены более 4600 из 7000 свай трех типов.

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Готовы 284 опоры из 595. Еще 170 опор находятся в работе. Собрано более 34 тысяч тонн металлоконструкций пролетов. Укрупнено более 6,8 тысяч тонн металлоконструкций арок из запланированных 10 тысяч тонн. Работы по сооружению железобетонной плиты проезжей части ведутся на таманской стороне и на острове Тузла. На объекте работает более 4,5 тысяч человек в сутки.

Фото со смотровой площадки Керченского моста



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