Новые находки на Тавриде удивили археологов

На последнем участке археологических исследований на трассе «Таврида» ученые обнаружили неожиданную находку – большое кладбище времен Золотой Орды и раннего Средневековья. Здесь погребены сотни людей христианского и мусульманского вероисповедания.

Древнее кладбище найдено на участке строительства Тавриды под Бахчисараем. Раскопки проводятся вблизи кургана бронзового века.

Такая находка стала неожиданностью для исследователей. Место массового захоронения не нанесено ни на одной из сохранившихся карт. На этом месте ученые нашли около двух сотен могил.

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Младший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН Алексей ВОЛОШИНОВ рассказал, что данная находка вызывает особый интерес у ученых. Дело в необычном соседстве мусульманских и христианских захоронений:

«Дело в том, что часть скелетов лежат на спине с перекрещенными на груди руками – это христиане, другие уложены на бок – это мусульманские погребения. Такое соседство не типично», – пояснил научный сотрудник.

В ходе исследований выяснилось, что на этом месте хоронили людей много лет. Есть захоронения «бронзовой» эпохи, в них обнаружены предметы быта. А также, захоронения раннего средневековья, в таких нашли оружие и украшение.

По завершению раскопок археологи передадут все находки в фонды Бахчисарайского заповедника. И после этого сотрудники компании АО «ВАД» смогут продолжит строительство главной дороги Крыма.



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