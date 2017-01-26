Новый директор ДК «Корабел» Татьяна Бекетова рассказала о планах дворца культуры на ближайшее будущее.



«Политику дворца культуры мы пересматривать не собираемся», — отметила директор.

Также Татьяна Бекетова рассказала, что модернизация залов в кинотеатры не нарушит привычное функционирования ДК «Корабел».

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«Все гастроли и концерты будут носить плановый характер. Открытие кинотеатра будет все лишь дополнительным видом деятельности в нашем учреждении», — комментирует директор.

Напомним, что ДК «Корабел» выиграл тендер на модернизацию залов под кинотеатр и закупку соответствующего оборудования.

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