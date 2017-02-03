В Крыму набирают обороты слухи о новом флешмобе среди подростков под названием «Исчезновение на 24 часа». Родители крымских подростков напуганы новостью о такой экстремальной игре.

Слухи о новой игре появились после странного исчезновения в Ростовской области 12-летнего подростка Виктора Боргера. 11 января 2017 года мальчик пропал из дома и перестал выходить на связь. Сразу после исчезновения подростка в интернете начала распространяться информация о том, что Виктор участвует в новой игре, согласно правилам которой он должен исчезнуть на сутки, а после — вернуться и передать эстафету другому. Как стало известно позже, больше суток подросток бродил по городу и ночевал на улице. Вечером 13 января Виктора нашли и привезли родителям. После этого нашумевшего в интернете случая с новой игрой стали понятны исчезновения детей, которые уходили из дома в Ростовской области.

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Флешмоб «Исчезновение на 24 часа» набирает свою популярность не только в городах России, но и на территории других стран. Основной смысл этой игры следующий: подросток должен незаметно исчезнуть из дома и спрятаться от всех на сутки. Таким образом, подростки «играют» с родителями и правоохранительными органами, которые воспринимают эту игру как происшествие.

Множество источников информации эстафеты «сбежал из дома — передай другому» ссылаются на аккаунт в Инстаграм rostov_for_kids, создатели которого объясняют смысл опасной игры. Многие пытаются прикрыть и опровергнуть существование такого увлечения. Но по словам программистов, блогеров, учителей и уполномоченных по правам ребёнка, эта игра не только существует, но и активно набирает популярность за счёт постановки разных заданий организаторами.

Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям. Интересуйтесь их увлечениями, чаще беседуйте с ними на разные темы. Создайте в доме такую уютную и дружелюбную обстановку, чтобы ребёнку не хотелось никуда не хотелось уходить.

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