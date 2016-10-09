Несмотря на разбушевавшийся в выходные дни ветер и штормовое предупреждение, смотровая площадка, откуда открываются неповторимые виды на «стройку века», остается главным центром притяжения для фотографов.

Здесь безостановочно ведутся работы по созданию конструкции, уже ставшей поистине легендарной. Вооружившись камерами, можно детально разглядеть все нюансы и тонкости строительства.

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Кажется, словно игрушечный конструктор «Лего» воплотился в реальности. Огромные железные блоки, гигантские сваи, захватывающие конструкции, тонны песка и камня кажутся воплощенными в миниатюре. Пока не взглянешь на сам Керченский мост, величественно простирающийся через пролив, призванный выполнить свою главную задачу – соединить два российских берега.

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