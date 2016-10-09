смотровая площадка керченский мост

Несмотря на разбушевавшийся в выходные дни ветер и штормовое предупреждение, смотровая площадка, откуда открываются неповторимые виды на «стройку века», остается главным центром притяжения для фотографов.

Здесь безостановочно ведутся работы по созданию конструкции, уже ставшей поистине легендарной. Вооружившись камерами, можно детально разглядеть все нюансы и тонкости строительства.

Читайте: Керченский мост в октябре. «Свежее» видео

Кажется, словно игрушечный конструктор «Лего» воплотился в реальности. Огромные железные блоки, гигантские сваи, захватывающие конструкции, тонны песка и камня кажутся воплощенными в миниатюре. Пока не взглянешь на сам Керченский мост, величественно простирающийся через пролив, призванный выполнить свою главную задачу – соединить два российских берега.

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смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
смотровая площадка керченский мост
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  • Никифор

    И где же мост?

    • Харольд Эрлинг

      Он строится. А ты тупой? Или просто какло?

      • Никифор

        Это ты — тупой кацап!

        • Харольд Эрлинг

          Ответ понял. Разрывом какельского пукана удовлетворён!

    • Мост строится. На фото можно увидеть рабочий мост №1, строительство пролета над фарватером, готовые опоры ж/д моста и многое другое

  • Vlad Kharkov

    Цей насипаний прямокутник вже третій рік знімають.

    • да-да, именно прямокутник из песка снимают и больше ничего

  • а почему постоянно демонстрируют фото со стороны росии ???

    где фото несуществующего моста со стороны керчи ???????????????????????????????

    https://uploads.disquscdn.com/images/ee56e63ce5d3543ecbd6a9bf62e70d6cb1e5d5436a02470e4ba66c92d843554d.jpg
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    Возведение транспортного перехода через Керченский пролив идет полным ходом – строители уже приближаются к Керчи со стороны Тамани .

  • Tanya Sopina

    Ребята поднимитесь на гору Митридат, или съездите на смотровую площадку. Вид прекрасный!