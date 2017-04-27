Новый глава администрации Керчи: Зотов или Бороздин

В Керчи прошёл конкурс на замещение должности главы администрации Керчи. Завтра, 28 апреля, депутатский корпус утвердит одного из кандидатов.
В Керчи состоялся конкурс на замещение должности главы администрации города. За должность председателя боролись три кандидата: первый заместитель главы администрации Керчи — Сергей Бороздин, заместитель главы администрации Керчи Николай Зотов и заместитель главы администрации Керчи Вадим Стригунов.
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Конкурсная комиссия утвердила двух кандидатов:Сергей Бороздин и Николай Зотов. Окончательное решение о том, кто займёт должность главы администрации Керчи будет принято завтра депутатским корпусом в ходе сессии городского совета.
Конкурсная комиссия состояла из:
— Михайличенко Игорь Николаевич, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым;
— Сальков Андрей Сергеевич, консультант отдела правовых экспертиз Главного правового управления Аппарата Совета министров Республики Крым;
— Лысенко Мария Анатольевна, заместитель заведующего отделом нормативного регулирования вопросов государственной и муниципальной службы Главного управления кадровой политики и государственной службы Аппарата Совета министров Республики Крым;
— Бекиров Фахри Айдерович, заместитель заведующего отделом по взаимодействию с органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым Главного управления по организационным вопросам Аппарата Совета министров Республики Крым;
— Масюткин Евгений Петрович, депутат Керченского городского совета 1 созыва;
— Дерюгина Наталья Владимировна, депутат Керченского городского совета 1 созыва;
— Дегтярёва Елена Борисовна, депутат Керченского городского совета 1 созыва;
— Каторгина Галина Александровна, управляющий делами аппарата Керченского городского совета.
Каждый из кандидатов представил краткую биографическую справку о себе, рассказал о заслугах на прошлых должностях, и поделился личным планом развития Керчи.
После этого кандидаты ответили на вопросы конкурсной комиссии, которые касались законов, структуры Российской Федерации и Крыма.
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