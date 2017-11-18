Новый год 2018: во сколько Керчи обойдется главная елка города?

Осень в Керчи подходит к концу, а это значит, что совсем скоро в город придут морозы, а местные жители укутаются в теплые шарфы и пальто. Самые нетерпеливые керчане уже начали обратный отсчет до главного праздника – Нового года, главным украшением которого станет зеленая красавица – ель, которая уже традиционно расположится на главной площади города.

Согласно информации на официальном сайте Государственных закупок РФ, 27 ноября состоится электронный аукцион среди подрядчиков за право выполнения работ по монтажу городской новогодней елки.

Заказчиком работ выступает Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Керчи Республики Крым, а деньги на выполнение контракта будут выделены из городского бюджета.

Читайте: В Керчи начинают подготовку к новому году

В этом году главная героиня праздника Нового года Керчи обойдется в 1 500 000 рублей. Именно эта сумма является начальной (минимальной) ценой контракта, которая включает в себя все затраты.

В этом году главная елка города окажется 17-ти метровой конструкцией весом в 2 600 кг.

Подрядчик, который выиграет аукцион на право выполнения работ по монтажу городской новогодней елки, будет обязан закончить установку зеленой красавицы к 20 декабря.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

