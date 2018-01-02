Новый год дома: 7-летняя пациентка сбежала из больницы

Вечером 31 декабря 7-летняя пациентка детской городской больницы Керчи самовольно покинула отделение. Девочка хотела отпраздновать Новый год дома.

После обращения медсестры учреждения в отделение полиции, сотрудники правоохранительных органов активно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в ходе которых и обнаружили несовершеннолетнюю.

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, юная пациентка керченской городской больницы является жительницей одного из поселков Ленинского района Крыма.

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«Выяснилось, что девочка не захотела проводить Новый год в больничной палате и самовольно покинула лечебное учреждение», – рассказывает официальный представитель МВД России Ирина ВОЛК.

Добраться самостоятельно ребенку до дома не удалось. Сотрудники полиции обнаружили девочку в Керчи и вернули в больницу.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что противоправных посягательств в отношении ребенка не совершалось.

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