Новый год дома: 7-летняя пациентка сбежала из больницы

Вечером 31 декабря 7-летняя пациентка детской городской больницы Керчи самовольно покинула отделение. Девочка хотела отпраздновать Новый год дома.
После обращения медсестры учреждения в отделение полиции, сотрудники правоохранительных органов активно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в ходе которых и обнаружили несовершеннолетнюю.
Как сообщает пресс-служба МВД по РК, юная пациентка керченской городской больницы является жительницей одного из поселков Ленинского района Крыма.
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«Выяснилось, что девочка не захотела проводить Новый год в больничной палате и самовольно покинула лечебное учреждение», – рассказывает официальный представитель МВД России Ирина ВОЛК.
Добраться самостоятельно ребенку до дома не удалось. Сотрудники полиции обнаружили девочку в Керчи и вернули в больницу.
В ходе следственных мероприятий было установлено, что противоправных посягательств в отношении ребенка не совершалось.
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