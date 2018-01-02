Новый год керчане встретили без ДТП

К сожалению, статистика Госавтоинспекции последних месяцев 2017 года была довольна неутешительна. В городе друг за другом случались ДТП и аварии. Однако новый год керчане встретили спокойно.

Согласно сообщению пресс-службы ГИБДД по Республике Крым, за период 31 декабря 2017 года – 1 января 2018 года в Керчи не зафиксировано дорожно-транспортных происшествий.

Несмотря на печальные показатели большого количества аварий на керченских дорогах с человеческими жертвами, новый год жители города встретили без ЧС.

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Если верить народному высказыванию: «Как встретишь Новый год – так его и проведешь», то 2018 год в городе обойдется без аварий и ДТП на дорогах.

Будем надеяться, что фольклорное предсказание сбудется, а тем временем редакция сайта КерчьИНФО призывает керчан быть внимательными и аккуратными на дорогах. Берегите себя!

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