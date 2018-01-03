Новый год с чистого листа

Новый год с чистого листа
Январь 03 17:18 2018

Новый год – самое подходящее время для перемен. Если весь прошлый год вы обещали себе наконец заняться спортом или выучить новый язык, то стоит начать уже сейчас. Какие еще полезные привычки стоит внести в свою жизнь с нового года, советует КерчьИНФО.

Успех в работе и жизни в большей степени гарантируется не удачей или везением, а планомерным трудом. Чтобы стать эффективнее, успевать больше и чувствовать себя лучше, следует соблюдать несколько простых правил.

Привычка 1.
Раз уж в новом году мы решили меняться и внедрять в свою жизнь новые полезные привычки, то первое, что стоит сделать – это отказаться от старых и вредных. Курение, чрезмерное употребление алкоголя или даже любовь погрызть ногти – со всем этим в 2018 нам не по пути.

Привычка 2.
Налаживаем режим сна. Здоровый взрослый человек должен спать 8 часов в сутки. И никаких отговорок вроде «у меня аврал на работе» или «ну уж очень интересный фильм». Спим по 8 часов каждую ночь, а организм нам только «спасибо» скажет.

сон ребенок кровать

Привычка 3.
Спорт. Только не строим сразу же «наполеоновские планы». Начинаем с малого: 10-минутная зарядка утром или короткая пробежка вечером. А может найдется время присесть с десяток раз во время обеда? Маленькими шажками к большим свершениям.

спорт зож

Привычка 4.
Планируем свой день. А у вас было такое, что вы садитесь за компьютер, чтобы закончить рабочий проект, но уже 15 минут спустя решаете отдохнуть и ловите себя на том, что «лайкаете» фотографии в социальных сетях? Если да – то эта привычка точно для вас. На начальных этапах записывать свои дела и распределять время для встреч будет совсем лень (мы ведь привыкли всю эту информацию держать у себя в голове, не правда ли?). Но стоит только попробовать – эффект станет заметен сразу: дни станут продуктивнее, работа будет идти быстрее, а голова станет свободнее.

ежедневник блокнот бизнесмен

Привычка 5.
Скажем «нет» электронным устройствам и гаджетам за 2 часа до сна. Пообщайтесь с семьей, выпейте зеленого чаю или прогуляйтесь. Сон станет спокойнее, уснуть будет легче, а на утро почувствуете себя бодрее.

телефон ноутбук компьютер гаджеты

Привычка 6.
Чтение. Дайте себе обещания читать по 20 страниц в день, и вы не заметите как прочитаете всю домашнюю библиотеку и потребуете еще. Развиваем себя, совершенствуемся духовно и интеллектуально.

чтение книги библиотека литература

Привычка 7.
Да-да. Вот оно. То, чего вы так давно ждали. Здоровое питание. Ну когда же мы откажемся от кока-колы и «ночных» бутербродов? Может вместо гамбургера на обед съесть салат? И нет ничего стыдного в том, чтобы носит контейнеры со здоровой едой на работу, вместо того, чтобы перекусывать печеньками. И воду пить не забываем.

здоровое питание овощи

Привычка 8.
Каждый день выделяем 30-60 минут времени для того, чтобы совершенствоваться. Сюда относим изучение иностранных языков, чтение научной или другой литературы, необходимой в работе, обучение программированию… Все то, чем вы планировали начать заниматься каждый новый понедельник ушедшего 2017 года.

библиотека ребенок учеба

Привычка 9.
Уделяем время семье. Даже когда нет времени, даже когда много работы и даже когда вы в ссоре.

семья дети

Привычка 10.
Занимаемся любимым делом. Привычка уметь «выкраивать» время для своего любимого дела хотя бы несколько раз в неделю сделает вас куда счастливее ( и приятнее в общении с окружающими).

хобби вязание нитки клубки

Привычка 11.
Следим за новостями и актуальными событиями в мире. Это поможет поддержать любой разговор и не отстать от современности. Отличным помощником для вас станет сайт КерчьИНФО. :)

новости газета бизнесмен

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!