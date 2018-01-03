Новый год с чистого листа

Новый год – самое подходящее время для перемен. Если весь прошлый год вы обещали себе наконец заняться спортом или выучить новый язык, то стоит начать уже сейчас. Какие еще полезные привычки стоит внести в свою жизнь с нового года, советует КерчьИНФО.

Успех в работе и жизни в большей степени гарантируется не удачей или везением, а планомерным трудом. Чтобы стать эффективнее, успевать больше и чувствовать себя лучше, следует соблюдать несколько простых правил.

Привычка 1.

Раз уж в новом году мы решили меняться и внедрять в свою жизнь новые полезные привычки, то первое, что стоит сделать – это отказаться от старых и вредных. Курение, чрезмерное употребление алкоголя или даже любовь погрызть ногти – со всем этим в 2018 нам не по пути.

Привычка 2.

Налаживаем режим сна. Здоровый взрослый человек должен спать 8 часов в сутки. И никаких отговорок вроде «у меня аврал на работе» или «ну уж очень интересный фильм». Спим по 8 часов каждую ночь, а организм нам только «спасибо» скажет.

Привычка 3.

Спорт. Только не строим сразу же «наполеоновские планы». Начинаем с малого: 10-минутная зарядка утром или короткая пробежка вечером. А может найдется время присесть с десяток раз во время обеда? Маленькими шажками к большим свершениям.

Привычка 4.

Планируем свой день. А у вас было такое, что вы садитесь за компьютер, чтобы закончить рабочий проект, но уже 15 минут спустя решаете отдохнуть и ловите себя на том, что «лайкаете» фотографии в социальных сетях? Если да – то эта привычка точно для вас. На начальных этапах записывать свои дела и распределять время для встреч будет совсем лень (мы ведь привыкли всю эту информацию держать у себя в голове, не правда ли?). Но стоит только попробовать – эффект станет заметен сразу: дни станут продуктивнее, работа будет идти быстрее, а голова станет свободнее.

Привычка 5.

Скажем «нет» электронным устройствам и гаджетам за 2 часа до сна. Пообщайтесь с семьей, выпейте зеленого чаю или прогуляйтесь. Сон станет спокойнее, уснуть будет легче, а на утро почувствуете себя бодрее.

Привычка 6.

Чтение. Дайте себе обещания читать по 20 страниц в день, и вы не заметите как прочитаете всю домашнюю библиотеку и потребуете еще. Развиваем себя, совершенствуемся духовно и интеллектуально.

Привычка 7.

Да-да. Вот оно. То, чего вы так давно ждали. Здоровое питание. Ну когда же мы откажемся от кока-колы и «ночных» бутербродов? Может вместо гамбургера на обед съесть салат? И нет ничего стыдного в том, чтобы носит контейнеры со здоровой едой на работу, вместо того, чтобы перекусывать печеньками. И воду пить не забываем.

Привычка 8.

Каждый день выделяем 30-60 минут времени для того, чтобы совершенствоваться. Сюда относим изучение иностранных языков, чтение научной или другой литературы, необходимой в работе, обучение программированию… Все то, чем вы планировали начать заниматься каждый новый понедельник ушедшего 2017 года.

Привычка 9.

Уделяем время семье. Даже когда нет времени, даже когда много работы и даже когда вы в ссоре.

Привычка 10.

Занимаемся любимым делом. Привычка уметь «выкраивать» время для своего любимого дела хотя бы несколько раз в неделю сделает вас куда счастливее ( и приятнее в общении с окружающими).

Привычка 11.

Следим за новостями и актуальными событиями в мире. Это поможет поддержать любой разговор и не отстать от современности. Отличным помощником для вас станет сайт КерчьИНФО. :)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

