Новый год в Керчи будет лучше, чем прошлый

Керчь уже готовится к Новогодним праздникам. Совсем скоро на центральной площади разноцветными огнями засияет елка. План мероприятий к главному празднику уже готов.

Заместитель главы Администрации Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ сообщил о прошедшем совещании по подготовке и проведению Новогодних и Рождественских мероприятий:

«В этом году мероприятия будут проходить в трех районах города, а также в учреждениях культуры. На совещании был утвержден состав организационного комитета, разработан и согласован план мероприятий», – такой информацией поделился Дилявер Абибулаевич на своей официальной странице в Facebook.

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Журналисты сайта КерчьИНФО обратились к заместителю главы Администрации за подробной информацией:

«Конкретику мероприятий пока не будем освещать. Это вскоре сделает глава Администрации. Но могу сказать, что в этом году мы превзойдем самих себя. Расширяем территории городского празднования – оно пройдет в разных районах города. Выделено немало средств. Есть новые идеи, которые должны порадовать и удивить керчан».

План Новогодних мероприятий станет известен уже на этой неделе. Следите за новостями на сайте КерчьИНФО.



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