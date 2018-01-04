Новый год в Керчи: статистика травмпункта

Новогодние праздники традиционно считаются периодом особой занятости сотрудников медицинских учреждений. Травмы в результате драк, неудачно запущенных фейерверков и чрезмерного количества выпитого алкоголя – обычный список диагнозов посетителей травмпунктов в Новогоднюю ночь. А как керчане встретили 2018?

По данным травматологического пункта больницы №1 им. Н.И. Пирогова в Керчи, за всю Новогоднюю ночь к дежурным специалистам поступило только 1 обращение – молодая девушка повредила лодыжку.

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Несмотря на активные гуляния, развернувшиеся сразу на нескольких площадках города, керчане встретили Новый год спокойно, без травм.

Ранее сообщалось, что в Новогоднюю ночь сотрудниками Госавтоинспекции не было зафиксировано ДТП и аварий в городе.

Радостно наблюдать тенденцию, стартовавшую в новом году в Керчи. Надеемся, что весь будущий год в городе также будет спокоен, обойдется без травм, аварий и происшествий.

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