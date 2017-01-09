Руководитель групповых спортивных занятий в СК «ProSport» Влада Волкова подвела итоги 2016 года со своими клиентами.

Присутствующие получили заряд отличного настроения и вкусные, а главное полезные угощения.

Также прошел розыгрыш подарочных сертификатов от СК «ProSport» и кафе «Кофеек».

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Влада Волкова проводит групповые тренировки разных направлений: Fitness mix, Stretching (растяжка), Fly dance (танец с гамаком), AeroYoga(гамак)& AcroYoga(парная), Fly dance kids. За детальной информацией обращаться по телефону +7 (978) 830 69 92.

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