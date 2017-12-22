Новый керченский лифт включили на один день

Керчане рано обрадовались. Вчерашняя новость о том, что в городе наконец-то заработали лифты, оказалась, поспешной. В редакцию КерчьИНФО с самого утра сообщают о том, что лифты в городе по-прежнему не функционируют.

Керчанка, Екатерина ЧУВАКОВА, которая вчера сообщала нам радостную новость, рассказала о том, лифт всё-таки снова отключили:

«Всё, что я вам написала, всё напрасно. Лифт уже отключили, нас весь день не было дома, зашла к соседям спросить в чём же дело. В ответ услышала, что на нашем 9-м этаже живёт онкобольная бабушка и, что ей сегодня надо было куда-то поехать и специально для неё включили лифт».

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С одной стороны – это тоже хорошая новость – такое внимание пожилым людям. С другой стороны, можно понять возмущение керчан, месяцами ожидающих лифты. А с третьей стороны, напоминаем вам, что осталось всего несколько дней – с понедельника лифты должны включить – это КерчьИНФО пообещали в Фонде Капитального ремонта, и мы будем за этим следить!



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