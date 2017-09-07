Строительство детского сада в Керчи взяли на контроль

Руководство Керчи намерено контролировать стройку нового детского садика, которая продолжается в микрорайоне Марат,2. Подрядчик отстает от графика. Об этом сообщает главы муниципального образования Николая Гусакова на своей странице в соцсети. Вчера, 6 сентября, Керчь посетил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. В рамках визита он ознакомился с некоторыми важными стройками и предприятиями.

Так, одним из объектов стал детский садик, который возводится в микрорайоне Марат, 2. По проекту дошкольное учебное учреждение вместит 14 групп (260 детей).

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«Тут существует небольшое отставание от графика строительства, вызванное осложненными взаиморасчетами между подрядчиком и субподрядчиком. Заведующий сектором сопровождения строительства объектов восточного региона производственного управления службы капитального строительства Республики Крым Юрий Гвоздевский пояснил детали. Объект с сегодняшнего дня будет взят на особый контроль», — отмечает глава муниципального образования.

Также чиновник сообщил, что спикер парламента Крыма убеждён, что сроки строительства необходимо максимально наверстать сроки и сдать объект в срок, то есть до конца текущего года.

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