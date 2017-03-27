Нужен точный диагноз органов брюшной полости? Поможет МРТ

Магнитно-резонан сная томография брюшной полости и забрюшинного пространства – это метод исследования внутренних органов с помощью магнитного поля и радиоволн. МРТ позволяет выявить те проблемы, которые не могут быть диагностированы УЗИ, КТ или рентгеновским исследованием.

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По времени обследование длится 20-25 минут.

Какие заболевания брюшной полости можно определить при помощи МРТ и что оно покажет?

• исключение новообразований органов брюшной полости

• аномалии развития органов брюшной полости;

• камни, полипы желчного пузыря, рубцовые сужения и т.д.;

• кистозные образования органов брюшной полости;

• планирование операций на органах брюшной полости и оценка результатов;

• послеоперационны е и посттравматическ ие изменения органов брюшной полости;

• патологии развития органов брюшной полости;

По полученным снимкам МРТ врач может описать состояние печени, желчного пузыря и его протоков, поджелудочной железы, селезенки и др. Посредством этого метода диагностики можно определить такие нарушения, как воспаление, атрофию, скопление желчных камней, сужение и блокировку желчных протоков, зоны опухолевого роста, травмы органов, нарушения кровообращения и многое другое.

Также магнитно-резонан сная томография брюшной полости позволяет увидеть скопления жидкости (асцит) и крови в брюшной полости.

В нашем центре благодаря высокой разрешающей способности в ходе исследования мож но увидеть изменения размером до нескольких миллиметров, выявить патологические процессы на их начальной стадии. Не лишним будет упомянуть, что это существенно влияет на прогноз самого заболевания, а также на выбор оптимальной тактики лечения .

Резюмируем, действительно ли МРТ безопасно?

МРТ – это качественный и совершенно безопасный вариант диагностики. С его помощью можно достоверно оценить состояние сосудов и тканей головного мозга. Если, не смотря на все доводы о необходимости исследования, вы испытываете волнение перед его началом, спросите врача о допустимости применения успокоительных средств.

Как подготовиться к МРТ брюшной полости?

Записаться на прием и диагностику можете по телефону:

+7(978)-924-27-2 4;

Ждем Вас по адресу : г. Керчь, ул. Кирова , 22 (ост. «СРЗ»).

ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 до 20.00 Сайт: www.mrt-kerch.co m



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