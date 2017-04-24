Нужна помощь: Юлии Прониной собирают средства на лечение

У хозяйки небезызвестного салона красоты «Мандарина», Юлии Прониной, диагностирован рак. Ей срочно нужна операция и требуется 250000 руб. Она лечится уже год и финансы на исходе.

У Юлии диагностирован рак (инвазивный неспецифированный (протоковый) рак правой молочной железы (с) T3N2 M1)( кости).

Время на сбор средств ограничено, поскольку операцию Юлии должны делать после майских праздников.

Помочь можно, перечислив средства на карты

Карта РНКБ 2200 0210 0811 3706

Карта банка Сбербанк 4817 7600 8991 3762

(На имя Прониной Юлии Сергеевны )

Собираем на лучевую терапию и операцию 250 000 ₽

Поможем все вместе ей вернуться к полноценной жизни. Быть здоровой и счастливой, растить сына и радоваться жизни!

Она будет очень благодарна за любую посильную помощь!

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