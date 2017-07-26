О проблемах на дорогах можно сообщить онлайн

Керчь посетили сотрудники общественного совета при МВД по Республике Крым. В ходе рабочей встречи происходило обсуждение интерактивной системы «Дороги без проблем».

О рабочем визите сообщает пресс-служба УМВД России по г. Керчи. Интерактивная карта «Дороги без проблем» предназначена для выявления проблем на дорогах. Каждый желающий имеет возможность оставить свой комментарий или пожелание в системе. Для этого необходимо на карте установить флажок на участке дороги, который нуждается в ремонте или был недавно починен. Для этих целей созданы отметки «Проблема», «Под контролем», «Решено».

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Участники рабочих групп, занятые в этом проекте, организовывают специальные мероприятия по быстрому реагированию на сообщения граждан.

Для ознакомления с работой системы можно перейти на сайт www.дорогибезпроблем.рф, где можно изучить все тонкости и подробности функционирования проекта.

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