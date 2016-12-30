О работе грузовой паромной линии в праздничные дни декабря 2016 и января 2017 года

Уважаемые клиенты грузовой паромной линии!

Руководство компании поздравляет вас с наступающими праздниками и желает всего самого лучшего в новом 2017 году! Счастья и здоровья вам и вашим близким!

Хотим напомнить, что РАБОТА ГРУЗОВОЙ ПАРОМНОЙ ЛИНИИ В ПЕРИОД ПРАЗДНИКОВ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ КРУГЛОСУТОЧНО БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

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На период выходных и праздников НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО сокращение количества паромов или рейсов по доставке грузовых автотранспортных средств сообщением «Порт Крым — Порт Кавказ — Порт Крым».



Фото Евгении Акимовой

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