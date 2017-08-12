Об удивительных находках в кургане «Госпитальный- 2»

Международная научно-практическая конференция «Археология и история Боспора» заканчивает свою работу в Керчи. Последним выездным мероприятием стала презентация в Музее каменных древностей – Лапидарии.

В ходе выездного заседания, прошедшего в керченском Лапидарии, участники конференции ознакомились с удивительными археологическими находками, обнаруженными в ходе раскопок кургана «Госпитальный – 2».

Заведующая отделом «Лапидарий» ГБУ РК «ВКИКМЗ» Кучеревская Нина Львовна рассказала собравшимся о новооткрытом склепе кургана. На стенах археологического объекта была обнаружена роспись, которая датируется III-V вв. н. э. Предположительными авторами рисунков являются варварские племена сарматов.

Рисунки были обнаружены на нижнем уступчатом перекрытии склепа и содержат в себе изображение батальных сцен, лучников, кораблей, лошадей, а также шахматный орнамент. Кроме того, исследователями было найдено изображение виноградной грозди.

Научной экспедицией было принято решение об изъятии обнаруженных находок. Однако эта процедура оказалась довольно сложной: для изъятия каменных плит применялась особая технология выпиливания участков камня с помощью болгарки, проделывания тоннелей и разрушения части плит. Все полученные экспонаты незамедлительно доставлялись в Музей каменных древностей.

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На этом трудности не закончились. Процесс реставрации и обработки рисунков также стал испытанием для исследователей. Над находками трудились не только керченские мастера, но и профессионалы из Государственного Эрмитажа.

Вначале для укрепления росписи использовалась проверенная технология Эрмитажа, которая требует использования сополимера БМК – 5. Однако для керченских находок эта процедура стала не самым удачным решением: после использования БМК – 5 появлялась пленка. Вследствие этого для закрепления рисунков исследователи решили использовать метакрилат.

Также из склепа, обнаруженного в кургане, были взяты пробы, которые в дальнейшем подвергнуться химическому анализу, и дадут археологам более полное понимание природы найденного объекта.

Заведующая отделом «Лапидарий» ГБУ РК «ВКИКМЗ» Кучеревская Нина Львовна рассказывает, что такая удача постигла экспедицию только благодаря слаженной работе профессиональной команды археологов. Коллектив мужественно преодолевал все встречаемые на пути трудности. Например, керченский госпиталь отказался помочь археологам с электроснабжением, в связи с чем исследователям пришлось использовать электрогенераторы.

Далее исследователям предстоит долгая и кропотливая работа по реставрации найденных изображений, в рамках которой керченский Лапидарий будет сотрудничать с лабораторией Государственного Эрмитажа.

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«Чтобы дать понимание о том, насколько тяжелой и объемной является работа по реставрации, я расскажу вам о том, что для предварительной обработки найденных изображений понадобилось 12 л ацетона», — сообщает Кучеревская Нина Львовна.

Также вниманию присутствующих было представлено слайд-шоу, демонстрирующее процесс раскопок.

«Выставка уникальных экспонатов, обнаруженных в склепе, планируется на конец следующего летнего туристического сезона. Можно надеяться, что находки кургана «Госпитальный – 2» станут одной из визитных карточек Керчи наравне с грифоном», — дополняет заведующая отделом «Лапидарий» ГБУ РК «ВКИКМЗ».

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