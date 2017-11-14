Обделённые водой: в чём проблема «солнечных» микрорайонов Керчи

«Сегодня воды не будет» – эту фразу, как минимум раз в месяц, произносят жители микрорайонов Нижний и Верхний Солнечный. 14 ноября – один из таких дней. Журналисты КерчьИНФО узнали у представителя предприятия Водоканала, с чем связаны частые отключения в этих районах города.

По последним данным, сейчас на Нижнем Солнечном воду пустили самотёком, на Верхнем Солнечном – сейчас работают водовозки. Сегодня до вечера у жильцов появится вода.

Почему на Верхнем и Нижнем Солнечном частые проблемы с водой?

Как рассказал главный инженер Водоканала Абжел КУРТАМЕТОВ, водовод Д-500 (длиной – 2 км от моста до переезда – прим.ред.) старый, ему около 50 лет, конечно, он требует замены: «Часть водовода уже поменяли – от моста до перекачки, там аварийные ситуации уже не возникают. Часть от перекачки, поменяли «вадовцы» (которые делали переврез линии для переустройства дороги) – там тоже всё более менее. Дальше идёт уже старая часть, там планируется замена, но неизвестно когда».

Как отмечают в Водоканале, ветхость водовода в районе шоссе Героев Сталинграда усугубляет тяжёлая техника работников АО «ВАД», которые передавливают трубы, из-за чего в том районе (чаще всего напротив Пенсионного фонда)

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Водоканал проводит работы по замене водоводов по производственной программе. Деньги на материалы и ремонт выделяет ГУП «Вода Крыма». В рамках этой программы сотрудники Водоканала также заменят водоводы на улице Ворошилова и в Аджимушкае.

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