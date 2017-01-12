Кто не знает про керченский Обелиск Славы? Наверное лишь те, кто не был в Керчи. Потому как все жители и гости города хорошо знакомы с этой достопримечательностью.

Полное название монумента — Обелиск Славы Бессмертным Героям на горе Митридат. Его воздвигли воины 9-го мотоинженерного батальона под командированием подполковника Ф.И. Киневского в память о рядовых Отдельной Приморской Армии, моряках Азовской военной флотилии генералах, и всех воинов, которые отдали свою жизнь в боях за освобождения Крыма во период Великой Отечественной Войны.

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Проектировал памятник архитектор Алексей Киселев в 1944 году. Для строительства были использованы камни от Троицкого собора. Он тот момент являлся главным храмом в Керчи. Торжественное открытие будущего символа города-героя произошло 8 августа 1944 года. Это был первый памятник в честь отважных воинов ВОВ на территории всего Советского Союза.

За 72 года обелиск стал для керчан не просто очередным памятником, а предметом большой гордости и уважения к тем, кто отвоевал город ценою своей жизни.

Обелиск Cлавы в Керчи фото

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