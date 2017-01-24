Стало известно, где будет проходить восьмой участок трассы «Таврида». Эту информацию сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Чиновник отметил, что длина участка составит 15,7 км и соединит трассу с Севастополем.

Протяжённость седьмого участка, в свою очередь, составляет около 13,3 км. Он пролегает по дороге Севастополь — Симферополь в Бахчисарайском районе, проходя мимо населённых пунктов.

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Дмитрий Овсянников также заявил, что стоимость строительства двух участков трассы «Таврида» (№7 и №8) оценена проектировщиком в 15 млрд рублей.

«Об этих цифрах он (проектировщик, — ред.) докладывал и в Росавтодоре. Это сумма 15,5 млрд рублей. Она не выдумана Правительством Севастополя, как заявляют некоторые товарищи, соответственно она разработана по итогам работы проектировщика и подлежит, конечно же, обоснованию и снижению», — подчеркнул глава города.

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Напомним, федеральная трасса «Таврида» свяжет Керчь и Севастополь. Её строительство будет проводиться в два этапа: до 2018 года планируется строительство двухполосной дороги, а к 2020 году её расширят до четырёх полос. Подрядчиком строительства трассы, а также подходов к транспортному переходу через Керченский пролив назначено ЗАО «ВАД» из Санкт-Петербурга. Вблизи Керчи работники компании уже приступили к подготовке к строительству.

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