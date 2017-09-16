Обновленная площадка на набережной встречает керченских спортсменов

Одна из главных спортивных новостей Керчи – открытие новой многофункциональной площадки в центре города. Главное, что теперь здесь могут заниматься любители массового спорта, в том числе – тхэквондо, айкидо, дзюдо.

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Руководители города поздравили керчан с праздником, а спортсменам пожелали больших профессиональных успехов!

Напомним, площадка строилась по инициативе предприятия ВАД и судостроительного завода Залив. Оба учреждения наградили грамотами главы администрации г. Керчь.

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