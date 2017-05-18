Оборона Аджимушкайских каменоломен: солдаты жизни отдали для мира

В Керчи почтили память героев, оборонявших Аджимушкайские каменоломени. Мероприятие приурочено ко дню 75-летия обороны Аджимушкайских каменоломен.

Вчера, 17 мая, сотрудниками отдела истории Великой Отечественной войны ГБУ РК «Восточно-Крымский ИКМЗ» было проведено мероприятие, посвященное 75-летию Героической обороны Аджимушкайских каменоломен: солдаты жизни отдали для мира. Они бессмертны в подвиге своем».

В мероприятия принимали участие учащиеся школы No5 и военнослужащие воинской части No98546.

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Сотрудники музея старший научный сотрудник Климчук В.А., и научный сотрудник Лебедева Н.А. рассказали участникам об обороне Аджимушкайских каменоломен, о судьбах выживших участников обороны, о детях, которые находились под землей в грозные дни мая-октября 1942 года.

Все рассказы сопровождались фотографиями, хроникой, картинами Бута. Большое впечатление на участников мероприятия произвел документальный фильм «Они нас слышат». Но не только сотрудники отдела вели рассказ, победители конкурса чтецов Сучилина Настя, Абрамец Екатерина, Кузнецова Екатерина, Нерсисян Сильвия, прочитали стихи посвященные обороне Аджимушкайских каменоломен.

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Дети со всей ответственностью подошли к данному мероприятию и своей роли в нем. Среди них был и ученик 1-го – А класса Свидченко Валентин, который участвует во всех конкурсах проводимых ГБУ РК «Восточно-Крымским ИКМЗ». Участники мероприятия испытывали чувства переживания, гордости и печали за трагическую судьбу бойцов и командиров подземного гарнизона.

По окончанию мероприятия участники под звук метронома почтили память погибших героев минутой молчания. А завершилось все это Победной хроникой и песней о Победе.

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