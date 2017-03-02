Выпускники школ имеют возможность поступить в ВУЗ МВД без сдачи ЕГЭ

Полицейские информируют выпускников школ 2017 года о возможности поступления в ведомственный ВУЗ без сдачи ЕГЭ, передает пресс-служба УМВД России по Керчи.

Управление МВД России по Керчи информирует выпускников школ 2017 года о возможности поступления в Крымский филиал Краснодарского университета МВД России без сдачи ЕГЭ.

Прием на обучение в ведомственный ВУЗ осуществляется на основании положительных результатов сдачи вступительных экзаменов ВУЗа, а также медицинской комиссии, комплексного психодиагностического обследования.

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Кандидатам на учебу в Крымский филиал Краснодарского университета МВД России необходимо обязательно обратиться в отдел кадров УМВД России по г. Керчи для получения направления на учебу, а также формирования личного дела абитуриента.

С момента поступления в ведомственный ВУЗ начинается исчисленные выслуги лет в органах внутренних дел, мужчины освобождаются от службы в вооруженных силах Российской Федерации, курсанты получают денежное довольствие, а также обеспечиваются форменным обмундированием, местом проживания и питанием.

После окончания обучения в ВУЗе МВД России гарантируется трудоустройство.

Желающим поступить на учебу в ведомственное учебное заведение необходимо обратиться в отдел кадров УМВД России по г. Керчи (г. Керчь, ул. Ленина, 8) до 1 апреля 2017 года. Телефон для справок (36561) 78112, 78128.

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