Общероссийский день приёма граждан пройдёт в Керчи до вечера

В День конституции РФ уже несколько лет проходит Общероссийский День приёма граждан. 12 декабря керчан будут принимать в городской администрации с 12:00 до 20:00 часов.

Попасть на приём к уполномоченным лицам исполкома можно по предварительной записи – записывать будут в кабинете №227 с 8:00 до 15:00 (обед с 12:00 до 12:45) до 7 декабря, а также в порядке живой очереди при наличии паспорта.

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Ранее читатели КерчьИНФО были недовольны тем фактом, что различные собрания по обсуждениям городских дел проводятся в рабочее время, когда горожане просто физически не могут присутствовать на мероприятии. 12 декабря – вторник, однако, даже работающие до 18:00 всё же смогут успеть попасть на встречу с руководством города до 20:00 часов.

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