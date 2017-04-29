Общественный транспорт Керчи «убивает»

Инциденты в маршрутных такси у нас в городе происходят с завидной регулярностью. В основном, это конечно или ДТП, или хамство со стороны водителей, или же изношенность самих автомобилей. Однако бывают случаи, когда совокупность вышеперечисленных факторов ставит под угрозу жизни людей.

Происшествие, которого удалось избежать, лишь благодаря реакции родителей, произошел в пятницу, 28 числа. О нем сайту KerchINFO написала постоянная читательница. Ее жалобой мы и хотим поделиться с вами.

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«Вчера около трех часов дня сели в маршрутку N 41 на остановке Нижний Солнечный. Ребенок ехал стоя, держась за сиденье. На повороте на АТП под мостом дверь открылась сама и мы чуть не лишились ребенка, успев его ухватить. Страшно представить, что могло бы случиться. Негодованию нет предела!!! К кому обращаться, чтобы наконец-то навели порядок в маршрутках? От чьей-то халатности я чуть не лишилась смысла жизни. О хамстве водителей также уже говорилось неоднократно, но все стоит на месте!!!! Сегодня утром водитель маршрутки 41, номер 925 МГ, начал движение с открытой дверью и не дождавшись полной посадки пассажиров. Что происходит?…», – пишет читательница.

К сожалению, такие ситуации происходят настолько часто, что порой перестаешь даже внимание на них обращать. А стоит, ведь общественный транспорт не то место, где нужно бороться за свою жизнь и жизнь своих близких.

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