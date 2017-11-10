Общественный транспорт в Керчи: кто будет перевозить пассажиров

Керченская городская администрация подвела итоги конкурса на право заключения временного договора на перевозку пассажиров на автобусном маршруте общего пользования.



Победителями конкурса являются:

– ООО «Керчьтранс» по маршрутам:

№ 6 «СП МИС-Мичурино»;

№ 7 «Автовокзал-450 квартал»;

№ 19 «ЗЖБИ-МКСК»;

№11 «Автовокзал – Дачи»;

№23 «Автовокзал – Моррыбпорт»;

№31 «Автовокзал – Моррыбпорт»;

№28 «Автовокзал – ул. Ульяновых»;

№30 «Автовокзал – МКСК»;

№ 5А «Автовокзал-Упр. ЖРК-Горпляж (в летний купальный сезон)»;

№ 8 «Автовокзал-з-д Коралл»;

№ 29 «ул. Ульяновых-з/д Стеклоизделий»;

№ 41А «ОАО КМК-Упр. ЖРК-Горпляж (в летний купальный сезон)».

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– ИП Вислоушкин С.В. по маршрутам:

№ 2 «Завод Стеклоизделий-ул. Пушкина»;

№ 3 «Завод Стеклоизделий-Сильпо»;

№ 4 «Автовокзал-Аджимушкай»;

№ 18 «Автовокзал-п. Маяк-Пансионаты»;

№ 24 «Ж/д Вокзал – Еникале»;

№ 35 «Ж/д Вокзал-ОАО КМК»;

№ 15 «Управление ЖРК – Героевское»,

№ 16 «Управление ЖРК – Рыбзавод»,

№ 25 «ул. Ульяновых – МКСК»,

№ 26 «Ж/д Вокзал – Управление ЖРК- Горпляж (в летний купальный сезон)»,

№ 40 «ОАО КМК – ул. Ульяновых».

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