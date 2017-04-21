Общественный транспорт в «поминальные дни»: как добраться

В «поминальные дни» общественный транспорт изменит свое движение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи.

В «поминальные дни» с 22.04.2017 г. по 25.04.2017 г. движения транспорта, следующего до городских кладбищ, будет осуществляться по маршрутам:

Городское кладбище

— маршрут № 8 «Автовокзал — з-д Коралл» — регулярность движения в соответствии с наличием пассажиропотока.

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пос. Партизанский

— маршрут № 21 «Аршинцево — пос. Партизанский» — регулярность движения в соответствии с наличием пассажиропотока.

пос. Опасное

— маршрут № 1 «Автовокзал-Порт-Крым», маршрут № 18 «Автовокзал- Маяк» — в соответствии с расписанием движения»

Управление транспорта

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