Общество инвалидов благодарит неравнодушных керчан за подарки

В Керчи прошла всероссийская добровольческая акция «Зимняя неделя добра». Благотворительное мероприятие было организовано керченским обществом инвалидов для помощи своим подопечным. Акция символично стартовала в день праздника «Дня спонтанного проявления доброты» — 17 февраля и продлилась ровно неделю.

«Зимняя неделя добра» подошла к своему завершению и можно подвести некоторые итоги. Марина Александровна Мамуль, председатель керченского общества инвалидов выражает слова благодарности неравнодушным жителям нашего города, которые пришли и приняли участие в добровольческой акции «Зимняя неделя добра».

«Низкий поклон и огромнейшая благодарность, всем, кто нам помог. Приносили одежду, сладости и угощения. Дай Бог им здоровья, всё таки есть ещё добрые люди. В знак благодарности, наша организация, в свою очередь, дарила каждому неравнодушному керчанину «солнышко», которое символизировало кусочек нашей благодарности, теплоты и доброты», — рассказывает Марина Александровна.

Также председатель керченского общества инвалидов говорит огромное спасибо фотостудии «5 ОКОН», которая в рамках благотворительной акции «Зимняя неделя добра» провела для керченских детей с ограниченными возможностями профессиональную фотосессию. «Вы не представляете, как были счастливы эти дети! Какая радость для них и их семей, это просто чудо, настоящий праздник!», — делится своими эмоциями и впечатлениями председатель керченского общества инвалидов.

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По окончанию недели добрых дел была организована ещё одна акция «Солнце в подарок», которая была приурочена к празднованию Масленицы и проводилась на центральной площади города. В рамках акции представители городского общества инвалидов раздавали всем керчанам символические «солнышки», этим самым они дарили частичку своей радости и доброты.

Хоть всероссийская благотворительная акция «Зимняя неделя добра» и закончилась, двери керченского дома инвалидов всегда открыты для желающих как-либо помочь. Напомним, «Местное общество инвалидов городского округа Керчь» находится по адресу: ул. Пролетарская, 50 и работает ежедневно кроме выходных.

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