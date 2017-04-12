Общество инвалидов Керчи: что мешает переехать в новое помещение

Общество инвалидов Керчи уже который месяц не может переехать в новое помещение. Этот знаменательный день отдаляют две насущные проблемы.

Несмотря на то, что керченскому обществу инвалидов уже относительно давно выделили просторное помещение по улице Гагарина, люди туда не могут переехать. Всему виной неисправная канализация.

Так как помещение находится на первом этаже, а рядом расположен колодец, часть пола была практически затоплена.

«Мы ходили тут и было слышно, как под покрытием хлюпает вода», — вспоминает председатель общества Марина Мамуль.

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Усилиями руководства общества и города проблема была ликвидирована. Однако за столь длительный период пол «съела» плесень. Не нужно быть специалистом, чтобы оценить катострофическое состояние напольного покрытия: он почернел от количества грибка, а в самом помещении стоит специфический запах. Очевидно, что находиться сдесь людям длительный период времени вредно для здоровья.

«Специалисты нам порекомендовали не пытаться его отмыть, поскольку это бессмысленно. Покрытие нужно полностью менять, а на это нужны большие средства. Их у нас нет», — отмечает Марина Александровна.

К сожалению полы не единственная причина, которая отдаляет момент переезда. На окнах нет решеток.

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«Мы не может перевести сюда инвентарь и оборудование, пока на окнах не будет решеток. Одно из стёкол уже повредили камнем», — рассказывает Председатель городского общества инвалидов.

Важно отметить, что в обществе состоит большое количество керчан. Они часто проводят различного рода мероприятия и активно учавствуют в городской жизни. Однако из раза в раз им приходится ютиться либо в библиотеках, либо в административных зданиях, а свое помещение простаивает без дела. Остаёться надеяться, что в скором времени найдётся небезразличные спонсоры, которые помогут керченским инвалидам полноценно хозяйничать в собственном помещении.



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