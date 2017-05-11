Общество инвалидов не забывает про керченских ветеранов

Представители керченского общества инвалидов проведали ветеранов, которые защищали Керчь в период Великой Отечественной войны. С каждым годом этих героев становится все меньше.
Керченские инвалиды постоянно заботятся о ветеранах, которые проживают в городе-герое и по возомжности всегда проведывают их, поздравляют и справляются о здоровье.
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«Ещё год назад их у нас было 15 человек, сегодня — 10. Каждого, кто смог нас встретить, мы посетили на дому, остальные получили подарки через родственников», — рассказывает председатель общества инвалидов Керчи Марина Мамуль.
Самой старшей из подопечных, Чарнетской-Бойченко Антонине Николаевне, участнице боёв за Керчь, в мае исполнится 98 лет. Солдатова Раиса Федоровна 1921 года рождения! Эти женщины не только воевали, но и пережили участь военнопленных.
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«Наши ветераны — это не придуманные, а настоящие творцы Великой Победы, которые многое могут рассказать, как говорят, «из первых уст». Если к ним придут или позвонят. Если успеют… », — отмечает Марина Александровна.
Они радуются гостям, как дети. Всегда показывают фотографии, спешат рассказать хоть небольшой эпизод из своей военной жизни.
Спасибо за мир и за Вашу Победу!
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