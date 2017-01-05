До общежития керченского судоремонтного завода добрался капитальный ремонт.

На остановке «АТС» (ул. Горького) находится общежитие №7 от Керченского судоремонтного завода, которое длительный период времени находилось не в самом лучшем состоянии, но, несмотря на это, было плотно заселено жильцами и активно эксплуатировалось. Окончание 2016 года стало удачным для квартирантов, поскольку руководство города выделило деньги на основательный ремонт дома.

В начале декабря прошлого года руководство Керчи в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города объявило старт конкурса на выполнение Капитального ремонта жилого здания (общежития) №7 по ул. Горького.

Читайте: Строительство дома для заливчан идет по графику

Начальная (т.е. максимальная) стоимость контракта составила 5 165 250,00 рублей. Финансирует работы городской бюджет.

В результате тендера подрядчиком стало ООО «Строительное управление — 3» во главе с прорабом Мингазов Г. Г.

Отметим, что согласно договору ремонтные работы должны были закончиться до новогодних праздников, а именно — 25 декабря 2016 года, однако они продолжаются до сих пор. Приблизительный срок сдачи объекта на данный момент — конец января.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

