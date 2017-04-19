ОБСЛЕДОВАНИЕ МРТ — ЗАЛОГ ВЕРНОГО ДИАГНОЗА И ПРАВИЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Магнитно-резонансная томография (МРТ), из некогда далекой и почти загадочной терминологии в сериалах про врачей, превратилась в самый востребованный вид исследования в современной клинике. Секрет прорыва в том, что магнитно-резонансная томография не оказывает рентген облучения пациента. При этом она позволяет получить трехмерные снимки внутренних органов с высочайшей детализацией! Раньше о таком только мечтали!

Естественно, что МРТ имеет специфику – прицельная область воздействия, это органы богатые атомами водорода, иначе говоря – водой. А это практически все внутренние органы, кроме костной ткани.

По окончанию МРТ определенного органа, врач обладает его точной объемной моделью, которую может исследовать в любой плоскости и срезе. Надо ли говорить, что точность диагноза при таком анатомическом подходе максимальна?

Введение контрастного вещества, дополнительно повышает диагностическую способность томографии. Под силу даже исследование функции органа – распределение жидкостей с течением времени. И это все при том, что процедура длится от 30 до 45 минут! Никакой боли, агрессивного вмешательства, неприятных ощущений и вреда – только точный, анатомически выверенный диагноз!

От пациента при этом не требуется никаких мер подготовки к магнитно-резонансной томографии или особого поведения. Возможно исследование больного без сознания!

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Результаты магнитно-резонансной томографии могут легко передаваться в цифровой форме ( на диске) пациенту на хранение или другому специалисту для ознакомления, без потери диагностической ценности! Если требуется точность, быстрота и знание тонкостей — магнитно-резонансная томография лучший выбор на современном этапе медицинских технологий!

МРТ относиться к неинвазивному методу диагностики тела человека, обследование позволяет получить качественные снимки исследованной области, что дает возможность поставить правильный диагноз или найти неизвестные патологии.

Сама процедура занимает в среднем 30 минут, и все это время нужно лежать неподвижно.

Противопоказание для проведения процедуры является наличие металлоконструкций в организме.

Перед тем как записываться на обследование, желательно сходить к лечащему врачу и проконсультироваться с ним о необходимости прохождения МРТ,

В заключении стоит отметить, что стоит отдавать предпочтение качеству оборудования и профессионализму персонала, есть места, где сделают обследование МРТ значительно дешевле, чем средняя цена по городу, но скорее всего, обследование будет сделано на устаревшем низкопольном оборудовании. Интересуйтесь мощность оборудования, потому что, более мощное оборудование (от 1 Тесла) позволяет провести процедуру в более короткие сроки, качество получаемых снимков будет значительно выше, чем у других низкопольных томографов.

Мощный аппарат, квалифицированные специалисты — залог успешного и правильного обследования. Уважаемые пациенты, помните, что ранее выявленная патология — это залог дальнейшего лечения. Во время поставленный диагноз при помощи МРТ — это спасенная жизнь! Береги себя!

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