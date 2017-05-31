Обстановка на Керченской паромной переправе 31 мая

Сегодня – последний день весны. Уже с утра погода радует теплом, однако так ли тепло и солнечно сегодня на Керченской паромной переправе – читайте далее.
Как сообщает МЧС Крыма, в порту Керчь, Керченском проливе и Азовском море сегодня может пройти кратковременный дождь. Ветер будет юго-западным, от 6 до 11 метров в секунду. Высота волн от 50 сантиметров до 1 метра.
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться от 22 до 27 градусов.Отмечается, что видимость в проливе хорошая.
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