Обстановка на Керченской паромной переправе 31 мая

Сегодня – последний день весны. Уже с утра погода радует теплом, однако так ли тепло и солнечно сегодня на Керченской паромной переправе – читайте далее.

Как сообщает МЧС Крыма, в порту Керчь, Керченском проливе и Азовском море сегодня может пройти кратковременный дождь. Ветер будет юго-западным, от 6 до 11 метров в секунду. Высота волн от 50 сантиметров до 1 метра.

Читайте: Репортаж: что сейчас происходит в урочище Артезиан

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться от 22 до 27 градусов.Отмечается, что видимость в проливе хорошая.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

