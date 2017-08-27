Обвиняемые в ДТП с автобусом в Керченском проливе заключены под стражу

Водитель автобуса, перевернувшегося в Керченский пролив, заключен под стражу. Вместе с ним под арест взят индивидуальный предприниматель.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу водителю автобуса Карапету Микаеляну и индивидуальному предпринимателю Юрию Вечерадзе.

Кроме того, продолжаются активные следственные действия и следственная работа по делу. На данный момент официально подтвержден факт гибели 18 человек вследствие произошедшей аварии

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Также в пресс-службе Ространснадзора сообщили о причине ДТП. Ею стала неисправность тормозной системы автотранспортного средства.

Напомним, что автобус с рабочими ЗАО «Таманьнефтегаз» перевернулся в Керченский пролив утром 25 августа. Среди находящихся в автобусе были жители Крыма, Башкирии, Краснодарского края и Костромской области.

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